بي إم دبليو تعرض مميزات سيارتها m5 competition الجديدة

طرحت بي إم دبليو، رسميًا سيارتها M5 Competition الجديدة، التي تتميز فئات Competition بحصولها على مزيد من القوة وتحسينات في القيادة والتحكم ونظام التعليق وبعض الإضافات الخارجية التي تميزها عن الفئات الأساسية.

وتحصل في خارجيتها على شبك أمامي وجانبي أسود وإطارات نوافذ سوداء ومشتت الهواء الخلفي باللون الأسود وأخيرًا أغطية المرايا باللون الأسود وجنوط خفيفة الوزن حصرية بمقاس 20 انش، وتتمثل في حزام الأمان الخاص بهذه الفئة، تطعيمات الكربون فايبر الداكنة، وكذلك دواسات الأقدام وأخيرًا شاشة العدادات التي ترحب بالسائق بعبارة M Competition.

ورفعت "بي ام دبليو" من قوة المحرك بمقدار 24 حصان لتصبح القوة الإجمالية القادمة من محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.4 لتر، هي 617 حصان و750 نيوتن-متر من العزم، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وهذه القوة نطلق M5 Competition من 0 إلى 100 كم/س في 3.3 ثانية بتحسن 0.1 ثانية، وإلى 200 كم/س في 10.8 ثانية بتحسن 0.3 ثانية. قامت بي ام دبليو كذلك بتعديل نظام التعليق وكراسي المحرك وقامت بخفض ارتفاع السيارة بمقدار 7 مم، وتوفير عادم رياضي بصوت أجمل.