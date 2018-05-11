بي إم دبليو تعرض مميزات سيارتها m5 competition الجديدة

طرحت بي إم دبليو، رسميًا سيارتها M5 Competition الجديدة، التي تتميز فئات Competition بحصولها على مزيد من القوة وتحسينات في القيادة والتحكم ونظام التعليق وبعض الإضافات الخارجية التي تميزها عن الفئات الأساسية.
وتحصل في خارجيتها على شبك أمامي وجانبي أسود وإطارات نوافذ سوداء ومشتت الهواء الخلفي باللون الأسود وأخيرًا أغطية المرايا باللون الأسود وجنوط خفيفة الوزن حصرية بمقاس 20 انش، وتتمثل في حزام الأمان الخاص بهذه الفئة، تطعيمات الكربون فايبر الداكنة، وكذلك دواسات الأقدام وأخيرًا شاشة العدادات التي ترحب بالسائق بعبارة M Competition.
ورفعت "بي ام دبليو" من قوة المحرك بمقدار 24 حصان لتصبح القوة الإجمالية القادمة من محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.4 لتر، هي 617 حصان و750 نيوتن-متر من العزم، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
وهذه القوة نطلق M5 Competition من 0 إلى 100 كم/س في 3.3 ثانية بتحسن 0.1 ثانية، وإلى 200 كم/س في 10.8 ثانية بتحسن 0.3 ثانية. قامت بي ام دبليو كذلك بتعديل نظام التعليق وكراسي المحرك وقامت بخفض ارتفاع السيارة بمقدار 7 مم، وتوفير عادم رياضي بصوت أجمل.
GMT 21:54 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوجمارك السيارة "شيري E8" الواردة من الكويت
GMT 12:17 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوجمارك السيارة "جيلي إمجراند 8" الواردة من الكويت
GMT 23:16 2018 الأحد ,06 أيار / مايوسيارة كهربائية خارقة تنطلق بقوة 1914 حصان
GMT 21:58 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو"سكودا" تعرض SUV جديدة بمعرض بكين للسيارات
GMT 21:44 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايونيسان تكشف عن نسخة من شاحنتها "نافارا" مخصصة للأراضي الوعرة
بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
أرسل تعليقك