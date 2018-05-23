أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة ألفا روميو الإيطالية في مصر، عن تحريك أسعار طرازي ميتو وجوليتا بمقدار 16 و66 ألف جنيه، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وانخفضت أسعار ألفا روميو ميتو F/O بمقدار 21 ألف جنيه لتباع بـ399 ألف جنيه بدلًا من 420 ألف جنيه، في حين زادت نسخة H/L من ميتو بواقع 30 ألف جنيه لتصل إلى 560 ألف جنيه.

أما ألفا روميو جوليتا فقد انخضت أسعار الفئة Premium بواقع 16 ألف جنيه لتباع بـ549 ألف جنيه بدلًا من 560 ألف جنيه في أبريل، كما تراجعت الفئة Premium من جوليتا بواقع 66 ألف جنيه لتصل إلى 599 ألف جنيه بدلًا من 665 ألف جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي ثبتت فيه الشركة أسعار ستيلفيو لتباع الفئة Turbo AWD الأولى بمليون و390 ألف جنيه، والثانية Luxury AWD بمليونين و850 ألف جنيه.

ولم تتغير كذلك أسعار ألفا روميو جوليا، حيث تباع الفئة الأولى Turbo Base بمليون و90 ألف جنيه، والثانية F/O Turbo بمليون و370 ألف جنيه، أما الفئة F/O Turbo الثالثة والأعلى فقد استقر سعرها عند مليونين و350 ألف جنيه.