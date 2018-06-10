بي إم دبليو ستشارك توم كروز بطولة فيلمه الجديد

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، أنها ستشارك النجم العالمي توم كروز في بطولة عرض فيلمه الجديد " Mission: Impossible Fallout" الذي سيعرض في السنيمات في 27 يوليو القادم.
وبحسب موقع " carbuzz" الأمريكي، المتخصص في أخبار السيارات، فإن الشركة الألمانية ستزود الفيلم بالعديد من سيارات بي إم دبليو، من أهمها موديلات M5 الجديدة، والسيدان الرائدة الفئة السابعة.
وستشارك سيارة الفئة الخامسة موديل 1986، ودراجة BMW النارية R nineT Scrambler في الفيلم.
وزودت M5 بالعديد من تجهيزات بي إم دبليو للأداء مثل أغطية المرايا من الكاربون فايبر والشبك الأمامي الأسود.
ونشرت الشركة الألمانية، مقطع فيديو يظهر ملخص صغير عن دور السيارة في الفيلم، وفقًا للموقع الأمريكي.
وستستمد السيارة قوتها من محركها ثماني الأسطوانات مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر بقوّة 592 حصان وعزم دوران 553 رطل-قدم، متصل بناقل حركة آلي من 8 سرعات بنظام الدفع الرباعي.
وستتمكن هذه السيارة من التسارع من صفر إلى 62 ميل/س في 3.4 ثانية، وتأتي بسرعة قصوى 189 ميل/س.
وأكدت الشركة الألمانية أن دراجتها النارية ستشارك في العديد من المناورات على سرعات عالية في باريس.
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