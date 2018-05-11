تبلغ جمارك السيارة «شيري E8» موديل 2018، الواردة من الكويت، 159 ألفا و123 جنيها، بعد قرار تعويم الجنيه، وزيادة جمارك السيارات.

وتخضع السيارة لرسم وارد 40%، وضرائب مبيعات 15%، ورسم تنمية 3%، ويصل سعر السيارة موديل 2018 في الكويت، 4 آلاف و650 دينارا، وتبلغ سعة المحرك 2000 سي سي.