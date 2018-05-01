باوجن 360 تنطلق في السوق الصيني

قامت "جنرال موتورز" بعرض موديل باوجن 360 استيشن في السوق الصيني، وهي سيارة بسقف مرتقع تبدو مثل الميني فان، وتأتي بطول 4.615 متر وقاعدة عجلات بطول 2.750 متر، كما يبدأ سعرها من 9.478 ألف دولار حتى 12.637 ألف دولار للنسخة الأعلى.
وفي الداخل تأتي السيارة بمقاعد بتشكيلة 2+2+2 من خلال مقاعد مستقلة للصف الثاني وبما يمكنها من استيعاب الركاب وراحتهم بشكل كبير كما يمكن طي الصف الثاني والثالث من المقاعد لزيادة سعة التخزين الخلفية الي 1350 لتر.
ويمكن للسيارة حمل الكثير من الأغراض من الخيم لأدوات الصيد حتى المعدات الموسيقية، وعرضت السيارة في معرض بكين للسيارات 2018 بجانب نسخة 310 واجن التي قدمت بشبكة تهوية ومصابيح جديدة أمامية، ويبدأ سعر باوجن 310 واجن من 10.078 ألف دولار الى 11.026 ألف دولار.
GMT 22:31 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأوبر العالمية تعلن ان خدماتنا ستصل إلى نصف سكان مصر بحلول 2019
GMT 22:15 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوفولكس واجن تحول السيارات المحطمة لـ"حافظات" أيفون
GMT 22:14 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوهينيسي ترفع قوة "دودج تشالنجر SRT ديمون" إلى 1,000+ حصان
GMT 22:13 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوتعرف على المشاكل التي تواجه فرامل السيارة في الصيف
GMT 22:11 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوهيونداي تكشف عن الموديل الجديد من سيارتها "i20" الصغيرة
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
أرسل تعليقك