باوجن 360 تنطلق في السوق الصيني

قامت "جنرال موتورز" بعرض موديل باوجن 360 استيشن في السوق الصيني، وهي سيارة بسقف مرتقع تبدو مثل الميني فان، وتأتي بطول 4.615 متر وقاعدة عجلات بطول 2.750 متر، كما يبدأ سعرها من 9.478 ألف دولار حتى 12.637 ألف دولار للنسخة الأعلى.

وفي الداخل تأتي السيارة بمقاعد بتشكيلة 2+2+2 من خلال مقاعد مستقلة للصف الثاني وبما يمكنها من استيعاب الركاب وراحتهم بشكل كبير كما يمكن طي الصف الثاني والثالث من المقاعد لزيادة سعة التخزين الخلفية الي 1350 لتر.

ويمكن للسيارة حمل الكثير من الأغراض من الخيم لأدوات الصيد حتى المعدات الموسيقية، وعرضت السيارة في معرض بكين للسيارات 2018 بجانب نسخة 310 واجن التي قدمت بشبكة تهوية ومصابيح جديدة أمامية، ويبدأ سعر باوجن 310 واجن من 10.078 ألف دولار الى 11.026 ألف دولار.