كشفت شركة فورد الأمريكية عن أحدث طراز من سيارات "GT" التي تتميز بالتصميم والأداء الرياضي .

وبحسب فورد، تم تصميم النسخة الرياضية الجديدة بهيكل انسيابي مصنوع من ألياف الكربون العالية القوة، والخفيفة الوزن في نفس الوقت.

وتابعت الشركة أنها زودت في سيارتها الجديدة بأحدث أنظمة المكابح والتحكم بثبات السيارة عند القيادة بسرعات عالية، بالإضافة إلي التصميم الرياضي للمقصورة الداخلية للسيارة المزودة بمقاعد رياضية ولوحة تحكم إلكترونية تعمل باللمس.

وتأتي "GT" الجديدة بمحرك "EcoBoost" مزود بشاحن هواء "تيربو"، سعة 3.5 لتر وعزم 647 حصانا، الذي يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان.