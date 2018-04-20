كشفت شركة فورد الأمريكية عن أحدث طراز من سيارات "GT" التي تتميز بالتصميم والأداء الرياضي .
وبحسب فورد، تم تصميم النسخة الرياضية الجديدة بهيكل انسيابي مصنوع من ألياف الكربون العالية القوة، والخفيفة الوزن في نفس الوقت.
وتابعت الشركة أنها زودت في سيارتها الجديدة بأحدث أنظمة المكابح والتحكم بثبات السيارة عند القيادة بسرعات عالية، بالإضافة إلي التصميم الرياضي للمقصورة الداخلية للسيارة المزودة بمقاعد رياضية ولوحة تحكم إلكترونية تعمل باللمس.
وتأتي "GT" الجديدة بمحرك "EcoBoost" مزود بشاحن هواء "تيربو"، سعة 3.5 لتر وعزم 647 حصانا، الذي يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان.
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دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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