كشفت شركة "جيوشي موتورز" الوكيل الحصري لسيارات فاو الصينية في مصر، عن الطراز الأحدث من سيارة X40 الـSUV متعددة الاستخدامات.
وأعلن الوكيل المصري عن توافر السيارة الجديدة بفئتين من التجهيزات، وكلاهما يستمد طاقته من محرك 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
ومن أبرز تجهيزان الأمان بالسيارة الجديدة، الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج توازن إلكتروني ESP.
فاو X40 الجديدة مزودة كذلك بنظام إيموبليزر ضد السرقة وقفل مركزي، بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية وخلفية.
ومن أبرز الكماليات التي تتوفر بالسيارة الجديدة، نظام الركن الذكي والتحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب الأبواب والكاميرا الخلفية وكمبيوتر الرحلات ومشغل الأقراص المدمجة MP3/DVD ومدخل AUX ومدخل USB وخاصية التوصيل لاسلكيا عبر تقنية البلوتوث.
ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من فاو X40 نحو 280 ألف جنيه فيم يصل السعر الرسمي للفئة الثانية 295 ألف جنيه.
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