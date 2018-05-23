تيسلا تكشف النقاب عن النسخ المعدلة من موديل 3 وموديل s

كشفت شركة تيسلا الأميركية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، عن نسخ جديدة من طرازات تيسلا "موديل 3" وتيسلا "موديل S" الشهيرتين.

وبحسب موقع "teslarati" فإن تيسلا موديل 3 الجديدة تأتي بمواصفات مختلفة عن النسخ السابقة، حيث زودت السيارة بمحركين لتصبح قادرة على التسارع من الثبات وحتى 100 كيلومتر في الساعة في 3.5 ثانية.

وتبدأ أسعار هذه النسخة من 78 ألف دولار أميركي ( أي ما يعادل مليون و326 ألف جنيه مصري تقريباً)، ولا يشمل السعر خاصية السائق الآلي.

وتقدم الشركة الأميركية سيارتها موديل 3 الجديدة بعدد من النماذج مختلفة التصميمات الداخلية، وذلك بهدف إرضاء جميع الأذواق.

وزودت تيسلا سيارتها الجديدة بعاكس من ألياف الكربون وإطارات قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى إطارات رياضية قياس 19 بوصة.

ويمتاز طراز موديل 3 الجديد ثنائي المحركات بقدرته على قطع مسافة 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.،

وكشفت تيسلا عن مواصفات سيارة موديل S 75D الجديدة والقادرة علي قطع مسافة 420 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

وتستطيع السيارة الاطلاق من الثبات وحتى 100 كيلومتر/س في غضون 4.2 ثانية، فيم تصل سرعتها القصوى 225 كيلو متر/س.

ومن أبرز ما يميز موديل S 75D نظام التعليق الهوائي الذكي القابل للتعديل إلكترونيًا.

السيارة الجديدة ستكون متاحة بالأسواق بسعر رسمي 54 ألف دولار ( أي ما يعادل 918 ألف جنيه مصري تقريباً)، ولا يشمل السعر خاصية السائق الألي ايضاً.

وقال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إن الشركة تخطط لإنتاج 5 الاف سيارة في الأسبوع بنهاية يونيو القادم.

وكانت منظمة "Consumer Reports" لأبحاث السوق أكدت عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن شركة تيسلا ستعيد اختبار الفرامل على سيارات تسلا موديل 3 السيدان الجديدة بعد أن وعد الرئيس التنفيذي إلون موسك بتحديث البرامج الخاصة بالسيارة.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه على الرغم من الإيجابيات التي تتمتع بها السيارة، إلا أن لديها "عيوب خطيرة"، أبرزها المسافة الكبيرة التي تقطعها السيارة عند الضغط على الفرامل قبل التوقف.

وبحسب "رويترز" قال جيك فيشر، مدير قسم اختبارات المستهلك إن تيسلا من تحديث نظام فراملها وسنكون سعداء بإعادة اختبار موديل 3 .

إيلون موسك بدوره اعترف في تغريده له بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن المشاكل التي قد تواجهها المنظمة بنظام الفرامل في النسخ القديمة، مؤكدًا تلافي هذه المشكلات بالنسخة المحسنة من السيارة.