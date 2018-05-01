فولكس فاجن تطلق موديلي beach وocean بمواصفات مذهلة في بريطانيا

تستعد "فولكس فاجن" للسيارات التجارية لإطلاق نسخة Edition الجديدة من سيارتها الأيقونية كاليفورنيا، وتتوفر Edition في موديليBeach وOcean بسعر 72.953 ألف دولار و90.707 ألف دولار في بريطانيا، وسيتم تصنيع 80 نسخة من السيارة، ويتم تقديمهم نهاية مايو.

كما ستحمل تصميم جديد وباقات تجهيزات خاصة تشمل سقف أسود لامع ومرايا للأبواب وملصقات خاصة فريدة باسم Edition بجانب باقة اضافية للنسختين من السيارة.

وتتوفر Edition لنسخة Beach مع محرك ديزل TDI سعة 2 لتر بقوة 148 حصان وفي نسخة Ocean مع محرك ديزل TDI سعة 2 لتر بقوة 201 حصان وكلاهما يأتي بناقل حركة DSG من 7 سرعات بصورة قياسية.

وتأتي السيارة بعجلات ألومنيوم Cascavel 17 بوصة بلمسات سوداء وسقف مختلف باللون الأسود اللامع الذي يظهر كذلك في مرايا الأبواب مع مصابيح أمامية ليد قياسية بجانب نظام ملاحة Discover Media مع مصابيح ضباب بخاصية تتبع المنعطفات .

وتضيف باقة ديزاين للسيارة ملصقات Edition وزجاج خلفي يوفر الخصوصية ونوافذ جانبية من زجاج عازل للحرارة مع شاشة متعددة الألوان بمهام متعددة وفاخرة في موديل Ocean.