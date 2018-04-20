كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن شركة (بي إم دبليو) تعتزم تقليص مساحة جناحها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 2019، بصورة كبيرة.

وقالت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، استنادا إلى دوائر داخل الشركة، أن بي إم دبليو تعتزم تخفيض مساحة جناحها في المعرض من 11 ألف متر مربع حاليا إلى 3000 متر مربع في المعرض الذي سيقام في سبتمبر 2019.

وتابعت الصحيفة أن الشركة تعتزم التركيز على تقديم نفسها، كمجموعة تكنولوجية ومقدم خدمات تنقل، في الصين وفي معارض تقنية مثل (سي إي إس) في لاس فيجاس أو "موبايل ورلد كونجرس" في برشلونة.

من جانبها، رفضت متحدثة باسم (بي إم دبليو) التعليق على التقرير، وقالت إن الشركة تراجع أنشطتها المتعلقة بالرعاية والمعارض وتبحث في المنصات والأشكال البديلة.

وكانت بي إم دبليو أعلنت في فبراير الماضي عن قرارها بالانسحاب الكامل من معرض ديترويت للسيارات في أمريكا.

ووفقا لصحيفة "هاندلسبلات"، فإن بيتر نوتا مدير التسويق في بي إم دبليو، قرر عدم تجاوز تكاليف المشاركات في المعارض حد الـ6 مليون يورو، ونوهت الصحيفة إلى أن مشاركة الشركة في معرض فرانكفورت في العام الماضي، كان قد كلفها نحو 25 مليون يورو.