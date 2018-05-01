تويوتا تستثمر حوالي 170 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد لكورولا

أعلنت تويوتا عن إستثمار جديد لها داخل الأراضي الأمريكية بإنشاء مصنع بتكلفة 170 مليون دولار وسيكون مخصص لإنتاج فئة الهاتشباك من الجيل الجديد من كورولا.
المصنع الجديد سيوفر 400 وظيفة جديدة ومن المتوقع البدء بالعمل به خلال 12 شهراً، وذكرت تويوتا أنها تعمل على تغييرات جذرية لمجموعة كبيرة من مصانعها للتمكن من إنتاج سيارات بكفائة عالية لتتلاقى مع متطلبات السوق، وهذه الخطوة هي جزء من خطة تويوتا لإستثمار 10 مليار دولار في مصانعها الأمريكية.
GMT 22:31 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأوبر العالمية تعلن ان خدماتنا ستصل إلى نصف سكان مصر بحلول 2019
GMT 22:15 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوفولكس واجن تحول السيارات المحطمة لـ"حافظات" أيفون
GMT 22:14 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوهينيسي ترفع قوة "دودج تشالنجر SRT ديمون" إلى 1,000+ حصان
GMT 22:13 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوتعرف على المشاكل التي تواجه فرامل السيارة في الصيف
GMT 22:11 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوهيونداي تكشف عن الموديل الجديد من سيارتها "i20" الصغيرة
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
أرسل تعليقك