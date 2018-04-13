أودي تطلق سيارة كهربائية خارقة للمشاركة في سباقات فورميلا e

أعلنت شركة أودي عن إنتاج أول موديل قياسي من سيارتها السوبر رياضية المزودة بمحركات كهربائية.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها E-Tron Vision Gran Turismo تم تصميمها في الأساس كسيارة سباقات افتراضية للعبة المحاكاة Gran Turismo، والآن تم إنتاج نسخة واحدة منها، والتي سيتم استعمالها خلال نهاية الأسبوع القادم في سباقات فورميلا E.
وتعتمد السيارة السوبر رياضية الكهربائية على مجموعة حركة وتعليق ونظام توجيه مستمد من سيارة السباقات الحالية من أودي، كما تم تصميم جسم مصنوع من ألياف الكربون خصيصا لهذه الأيقونة الرياضية، ومع استخدام ثلاثة محركات كهربائية بقوة 200 كيلووات وبطارية ليثيوم أيون بسعة 60 كيلووات ساعة.
وأضافت شركة أودي أنها ستعتمد على نفس منظومة الدفع هذه في سيارة E-Tron المقرر إطلاقها مع نهاية العام الجاري.
وقد قامت شركة أودي بمواءمة مكونات السيارة الكهربائية الجديدة بما يتناسب مع سيارة السباقات، من أجل الوصول إلى معدلات أداء لم يحققها أي موديل قياسي من إنتاج الشركة الألمانية؛ حيث تنطلق السيارة E-Tron Vision Gran Turismo بقوة 600 كيلووات/825 حصان لتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 2.5 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى عند حاجز 225 كلم/س.
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