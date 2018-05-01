مواصفات سيارة إيسوزو يوكون luxe extended cab

أعلنت "إيسوزو" عن نسخة D-Max Yukon Luxe Extended Cab، في معرض CV، فالسيارة تأتي بتجهيزات تشمل عجلات ألومنيوم Dark Shadow قياس 18 بوصة ووحدات اضاءة LED DRLs ومصابيح خلفية ليد ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.
كما تأتي بصادم بنفس لون السيارة وعتبات فضية جانبية ومقابض أبواب كرومية وشاشة خلفية وعجلة قيادة بخاصية التسخين وشاشة ملونة 7 بوصة.
كما تأتي بنظام مساعدة Pro-Lift للباب الخلفي يجعل فتح الباب أخف 95% ويمكن رفعه باصبع واحد كما يمنع من اصطدام الباب بعنف خلال غلقه.
وفي الداخل، ستأتي السيارة بتطعيمات جلدية باللون الأحمر والأسود، كما تتميز الشاحنة بباقة من نظم الأمان وكاميرا خلفية ومساعد للتحكم في الطرق الصاعدة والهابطة وستائر هوائية جانبية وأمامية ومكابح EBD وBAS وESC وABS بصورة قياسية.
كما تحمل السيارة محرك رباعي الاسطوانات ديزل سعة 1.9 لتر بقوة 162 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر وتتسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 12.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 180 كم في الساعة.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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