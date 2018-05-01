مازدا تنتج 300 نسخة من سيارة MX-5 RF Sport Black

كشفت "مازدا" البريطانية عن نسخة جديدة من مياتا أطلق عليها MX-5 RF Sport Black، وستنتج منها حوالي 300 نسخة فقط.
ومن ضمن مزايا السيارة عجلات ألومنيوم 17 بوصة وأغطية مرايا باللون الأسود وفرش خاص للأرضية وتعتمد النسخة الخاصة على اصدار SE-L Nav، وتتميز السيارة بفرش جلدي أسود وتطريز أحمر اللون على المقاعد وعجلة القيادة، كما تأتي بمساحات حساسة للمطر وحساسات ركن خلفية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.
وتحمل السيارة محرك قياسي 2 لتر بقوة 160 حصان وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات بسعر 25.695 ألف استرليني.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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