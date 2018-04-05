بي إم دبليو تطلق دراجة جي إس سيراتو في أبوظبي
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"بي إم دبليو" تطلق دراجة "جي إس سيراتو" في أبوظبي

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العرب اليوم - "بي إم دبليو" تطلق دراجة "جي إس سيراتو" في أبوظبي

دراجة "جي إس سيراتو"
دبي - العرب اليوم

أطلقت شركة «أبوظبي موترز» الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة "بي إم دبليو" في أبوظبي جديد الصانع الألماني «بي إم دبليو متوراد» الدراجة النارية «جي إس 650 سيراتو»، التي تُعد جزءاً من سلسلة دراجات التحمل المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة «اندورو موتور» لمجموعة «بي إم دبليو» لعام .2012

وينضمّ هذا الطراز الجديد إلى مجموعة «بي إم دبليو موتوراد» للدراجات النارية الموجودة في الأسواق الإماراتية التي تضمّ كلاً من «بي إم دبليو إس 1000 آر آر» و«آر 1200 جي إس» و«جي 650 جي إس» و«جي إس أدفانتشير».

وتتمتع «جي إس 650 سيراتو» الجديدة بمزيد من الخصائص مقارنة بسابقاتها، كما تتمتع بهندسة ممتازة تعزز إمكانات القيادة على الطرق الوعرة من دون المساومة على هوية دراجات التحمل التي تتمتع بها دراجات الصانع الألماني.

وزودت هذه الدراجة بمحرك من أسطوانة واحدة بسعة 625 سنتمتراً مكعباً، ويسهم المحرك الذي تنتج عنه قوة 48 حصاناً عند دوران محرك يبلغ 6500 دورة/دقيقة وعزمه المرتفع البالغ 60 نيوتن/متر عند دوران محرك يبلغ 5000 دورة/دقيقة، وبالتزامن مع التصميم العصري لبنية الهيكل عبر نوابض أطول من سابقاتها، في إعطاء قائد هذه الدراجة قدرة أكبر على المناورة والمزيد من التماسك والتحكم على الطرق الوعرة، ونجح مهندسو قسم التصميم للصانع الألماني في إكساب التصميم الجديد للهيكل سماتي الرشاقة والقدرة الأكبر على الالتفاف الآمن، وذلك من دون المساومة على معايير الراحة والسلامة.

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بي إم دبليو تطلق دراجة جي إس سيراتو في أبوظبي بي إم دبليو تطلق دراجة جي إس سيراتو في أبوظبي



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بي إم دبليو تطلق دراجة جي إس سيراتو في أبوظبي بي إم دبليو تطلق دراجة جي إس سيراتو في أبوظبي



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