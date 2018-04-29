تعمل شركة "فيراري" الإيطالية على تصنيع سيارة تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية بدءًا من 2022، ما يعني أنها ستحرم محبيها من الاستماع إلى صوت محركها V12 المدوي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الشركة الإيطالية رصدت موديل هجين جديد من فيراري مشابه لـ 488 أثناء اختباره، ولم يصدر محرّك هذا النموذج المبدئي أي أصوات.
وقال سيرجيو مارشيوني، المدير التنفيذي للشركة، إن السيارة الهجينة الجديدة من فيراري ستعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تسير على الطريق بدون صوت.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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