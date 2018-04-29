تعمل شركة "فيراري" الإيطالية على تصنيع سيارة تعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية بدءًا من 2022، ما يعني أنها ستحرم محبيها من الاستماع إلى صوت محركها V12 المدوي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الشركة الإيطالية رصدت موديل هجين جديد من فيراري مشابه لـ 488 أثناء اختباره، ولم يصدر محرّك هذا النموذج المبدئي أي أصوات.

وقال سيرجيو مارشيوني، المدير التنفيذي للشركة، إن السيارة الهجينة الجديدة من فيراري ستعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تسير على الطريق بدون صوت.