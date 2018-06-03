تعمل شركة جيب على تصميم سيارة الــ SUV صغيرة ستكون هي الأصغر حجمًا في أسطول جيب، والمقرر طرحها عام 2022 وسيكون سعرها أقل من 20 ألف دولار، وذلك بحسب مايكل مانلي، الرئيس التنفيذي للشركة.
أوضح مانلي، أن الاتجاه حول سيارات الـ SUV الصغيرة أصبح ظاهرة عالميًا خاصة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأنهم مهتمون جدًا بالعمل على سيارتهم الجديدة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تتشارك قاعدة السيارة مع فيات باندا، كما أن السيارة طولها سيكون أقل من 4 أمتار
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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