ذكر موقع "Autocar" أن شركة ألفا روميو الإيطالية تخطط لإطلاق نموذج رياضي مميز من سيارات " جوليا ".
ومن المتوقع أن يتم تزويد هذه السيارة بنموذجين من المحركات، أولهما توربيني من 6 أسطوانات، سعة 3.0 لتر، بقوة 650 حصانا، والثاني سعة 2 لتر بقوة 280 حصانا.
ولم تكشف ألفا روميو حتي الأن بشكل رسمي عن سياراتها الكوبية الرياضية، لم تدل بأية تصريحات رسمية، إلا أن هناك معلومات مؤكدة بحسب Autocar، أن "جوليا " المعدلة ستأتي بنظامي دفع، أمامي ورباعي، وستكون قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في 3.5 ثانية فقط.
جدير بالذكر أن سيارة ألفا روميو جوليا متوفرة في السوق المصري بثلاث فئات جميعها مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر، قادر علي دفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/س في غضون 5.2 ثانية وبسرعة قصوى تصل إلي 240 كيلومتر/س.
ويبدأ سعر السيارة الرسمي في مصر من مليون و 75 ألف جنيه، ويصل إلي مليون و 350 ألف جنيه لأعلي فئه .
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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