أحد أنجح سيارات الشركة الألمانية على الإطلاق كانت الجيل الحالي من S-Class، كبيرة سيارات السيدان تفوقت وبكل سهولة على بي ام دبليو الفئة السابعة وأودي A8، ولكن الوصول إلى القمة سهل مقارنة بالبقاء عليها، وما هو يصعب المهمة على مرسيدس في تطوير الجيل الجديد من S-Class.

شوهد الجيل الجديد أثناء اختباره لأول مرة في الشوارع العامة برفقة الجيل الحالي، و من الصور الأوليّة يبدو أننا سنرى تصميماً انسيابياً بشكل أكبر وشبيه بلغة تصميم مرسيدس الجديدة التي تظهر في CLS و A-Class الجديدتين. يتوقع أن يحصل الجيل الجديد على مصابيح خلفية أفقية بناءً على المصابيح الأولية التي نشاهدها في الصور التجسسية. تعلم مرسيدس جيداً أن الجيل الجديد من أودي A8 هو المنافس الأقوى لـ S-Class نظراً لكمية التقنيات الكبيرة التي يحملها.

بالحديث عن التقنيات، يجب أن تحصل S-Class على المسوى الثالث من القيادة الذاتية للمنافسة بالإضافة إلى العديد من تقنات مساعدة السائق والأمان. ما زال الحديث مبكراً عن الجيل الجديد الذي يتوقع أن نرىه في منتصف 2019 على الأقل.