خلال المؤتمر السنوي لمجموعة فيات كرايسلر للمستثمرين كشفت المجموعة أن العام 2020 سيشهد الكشف عن الجيل الجديد من 500e الكهربائية، وذكرت فيات أنه بذلك الحين ستكون قد كشفت عن 4 سيارات كهربائية أخرى.
كما كشفت فيات عن فئتين هجينة جديدة من 500 هي 500X و 500L وسيتم تدعيم السيارات جميعها بالجيل الجديد من البطاريات الكهربائية التي تعمل عليها فيات وجيب ومازيراتي.
يذكر أنه خلال المؤتمر ذكرت فيات أنها ستكشف في خطتها المستقبلية عن ثلاثة سيارات SUV.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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