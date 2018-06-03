خلال المؤتمر السنوي لمجموعة فيات كرايسلر للمستثمرين كشفت المجموعة أن العام 2020 سيشهد الكشف عن الجيل الجديد من 500e الكهربائية، وذكرت فيات أنه بذلك الحين ستكون قد كشفت عن 4 سيارات كهربائية أخرى.

كما كشفت فيات عن فئتين هجينة جديدة من 500 هي 500X و 500L وسيتم تدعيم السيارات جميعها بالجيل الجديد من البطاريات الكهربائية التي تعمل عليها فيات وجيب ومازيراتي.

يذكر أنه خلال المؤتمر ذكرت فيات أنها ستكشف في خطتها المستقبلية عن ثلاثة سيارات SUV.