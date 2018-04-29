خلال مؤتمر فورد في معرض بكين، أطلقت الشركة صورة تشويقية جديدة للجيل الجديد من إكسبلورر موديل 2020 التي ظهرت خلف غطاء أزرق والتي من المتوقع الكشف عنها خلال مجريات العام المقبل.

الصورة بسبب التمويهات التي تعتلي السيارة لم تكشف الكثير، ولكن يبدو أن السيارة تحمل مقدمة أقصر من الجيل الحالي بالإضافة إلى زجاج أمامي بإنحناء أكبر من السابق وهو يتماشى مع السقف الجديد المنزلق، من المتوقع أن تحمل السيارة محرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 400 حصان وهو نفسه المحرك في لنكولن كونتينينتال و MKZ.