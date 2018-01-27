مازدا تنفي وجود محادثات لبيع الشركة لصالح تويوتا

بعد إعلان تويوتا ومازدا عن نيتهم بإنشاء مصنع مشترك في الولايات المتحدة، خرجت إشاعات تفيد بأن تويوتا تنوي شراء مازدا وجعلها شركة تابعة لها، وهو الأمر الذي نفاه السيد Masahiro Moro رئيس مازدا في أمريكا الشمالية والذي وصف الشراكة بأنها متقصرة على المصنع ولا يوجد أي أبعاد أخرى لها.

السيد مورو في حديثه قال “شركتنا وتويوتا كلاهما يعملان على السيارات الكهربائية والمحركات لهذا النوع من السيارات، وبالرغم من شراكتنا في التعاون التقني، إلا أن مازدا تنوي أن تبقى شركة مستقلة ونحن نريد أن ننشئ سياراتنا بالطريقة التي نراها أنسب لنا، وتركيزنا كله منصب على تحسين تجربة السائق في القيادة”.

يذكر أن مازدا وتويوتا أعلنوا عن إنشاء مصنع مشترك في ولاية ألاباما الأمريكية بتكلفة 1.6 مليار دولار والتي ستوفر 4 آلاف فرصة عمل عند فتح المشروع في العام 2021، وسيكون المصنع مسؤول عن إنتاج تويوتا كورولا الجديدة كلياً وكروس أوفر جديدة من مازدا.