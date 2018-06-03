جينيسيس تكشف عن أكثر سيارة جذابة في العالم

كشفت العلامة الكورية المميزة "جينيسيس"؛ عن سيارتها الجديدة التي اعتبرتها الأكثر جاذبية في العالم.

وظهرت سيارة "إسنشيا"، بتصميم فاخر أشبة بالمركبات الفضائية بسقف فقاعي و أبواب فراشة و غطاء محرك طويل .

بالإضافة إلى مواصفات تقنية خارقة ؛كمستشعر لبصمة الأصابع وشاشة عرض عريضة تعمل بنظام اللمس.

وبالتأكيد جاءت "إسنشيا" بنظام الشحن الكهربائي وبسرعة قصوى تصل إلى 269 كلم/ساعة ؛ وبطارية تمنح السيارة مدة قيادة تصل إلى 373 كيلومتر.