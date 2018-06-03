خلال مقابلة صحفية مع كبير المهندسين لدى تويوتا السيد Tetsuya Tada كشف أن العمل على الجيل الجديد من سوبرا بدأ منذ العام 2012 أي قبل 6 سنوات. وقال "كنا في ذلك الحين نحتفل بإطلاق تويوتا 86 الجديدة وتلقيت محادثة من نائب رئيس تويوتا يطلبني لإجتماع عاجل ومن خلاله كشف مجلس الإدارة عن خطتهم للعمل على سوبرا جديدة".

بعد البدء بالعمل على سوبرا شهدت تويوتا عقد إتفاقية مع بي إم دبليو للعمل على تطوير محرك مشترك، وفي الأخير أصبح هذا المحرك هو المحرك الخاص بسوبرا والذي ستستخدمه بي إم دبليو أيضاً في Z4 القادمة، هذا المحرك مكون من 6 سلندر وينتج قوة 450 حصان.