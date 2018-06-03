خلال مقابلة صحفية مع كبير المهندسين لدى تويوتا السيد Tetsuya Tada كشف أن العمل على الجيل الجديد من سوبرا بدأ منذ العام 2012 أي قبل 6 سنوات. وقال "كنا في ذلك الحين نحتفل بإطلاق تويوتا 86 الجديدة وتلقيت محادثة من نائب رئيس تويوتا يطلبني لإجتماع عاجل ومن خلاله كشف مجلس الإدارة عن خطتهم للعمل على سوبرا جديدة".
بعد البدء بالعمل على سوبرا شهدت تويوتا عقد إتفاقية مع بي إم دبليو للعمل على تطوير محرك مشترك، وفي الأخير أصبح هذا المحرك هو المحرك الخاص بسوبرا والذي ستستخدمه بي إم دبليو أيضاً في Z4 القادمة، هذا المحرك مكون من 6 سلندر وينتج قوة 450 حصان.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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