كشفت شركة "هيونداي موتور" ، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن النسخة الكهربائية من سيارتها الكهربائية "كونا"، في إطار استراتيجيتها لزيادة حصة السيارات الكهربائية وصديقة البيئة من محفظة منتجاتها.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء فإن "هيونداي موتور" تستهدف بيع أكثر من 12 ألف سيارة كهربائية في السوق الكورية الجنوبية خلال العام الحالي، مشيرة إلى انها تلقت بالفعل طلبات لشراء أكثر من 18 ألف سيارة كهربائية صغيرة.

وتعمل إحدى فئات السيارة "كونا إي.في" الكهربائية ببطارية بقوة 64 كيلووات وتستطيع قطع مسافة 406 كيلومترات (252 ميلا) قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، في حين أن الفئة الأصغر من هذا الطراز مزودة ببطارية بطاقة 2ر39 كيلووات وتستطيع قطع مسافة 254 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

وقالت شركة "هيونداي" إن السيارة كونا الكهربائية يمكنها القيام برحلة في اتجاه واحد إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية من العاصمة سول في كوريا الجنوبية دون شحن إضافي للبطارية، في حين يستغرق شحن 80% من البطارية قوة 64 كيلووات 54 دقيقة في محطة الشحن السريع، بينما يستغرق الشحن الكامل لها نحو 9 ساعات و40 دقيقة بالشحن البطيء، أما شحن بطارية السيارة فئة 2ر39 كيلووات فيستغرق 6 ساعات و10 دقائق من خلال شاحن بطيئ .

يشار إلى أن سيارة كونا الكهربائية مزودة بمجموعة مزايا السلامة مثل تفادي الاصطدام الأمامي وكاشف المشاة والتحذير من نقطة انعدام الرؤية، وتحذير السائق واتباع المسار.

ويتراوح سعر سيارة كونا الكهربائية بين 5ر46 مليون وون (43.500 دولار) و5ر48 مليون وون، في حين ينخفض السعر للمستهلك إلى ما يتراوح بين 5ر29 مليون وون و5ر31 مليون وون بعد خصم قيمة الدعم الحكومي.

وقد تم طرح كونا للبيع في يونيو من العام الماضي في السوق المحلي لمقابلة الطلب المتنامي على هذا النوع من السيارات وسط انخفاض أسعار الوقود. كما تم شحن السيارات الصغيرة منها إلى أوروبا منذ العام الماضي وإلى الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام.