كشفت بي واي دي خلال مشاركتها في معرض بكين عن Tang الجديدة كلياً.
نلاحظ تصميم السيارة الراقي والبسيط من إبداع مصمم أودي السابق فتأتي مقدمة متناسقة ورياضية، ونشاهد التصميم الجانبي البسيط والعملي مع جنوط رياضية وتطعيمات كروم وصولاً إلى الواجهة الخلفية حيث توجد مصابيح بارزة متصلة ومحاطة بإطار من اللون الأسود مع عبارة Build Your Dreams في الوسط.
يأتي التصميم الداخلي بثلاثة صفوف من المقاعد وتتسع لـ7 ركاب مع توفير شاشة ترفيهية كبيرة قابل للإدارة أفقياً أو عامودياً تسمح بالتحكم بالسيارة كما توفر العديد من التطبيقات، وكذلك توجد لوحة العدادات الإلكترونية لتوفير تجربة عصرية للسيارة.
تحمل بي واي دي Tang محرك 2.0 لتر ينتج 205 حصان إلى جانب محرك كهربائي لينتج النظام الهجين 505 حصان تسمح للـSUV بتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.5 ثانية فقط، ويصل المدى الكهربائي للسيارة إلى 80 كم.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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