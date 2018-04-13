روسيا تخطط لتجهيز الطرق لاستقبال السيارات ذاتية القيادة

أقرت الحكومة الروسية خريطة طريق من شأنها إدخال تعديلات في قوانين تنظيم تسويق وسائل النقل الكهربائية والهجينة، وكذلك السيارات ذاتية القيادة وتحديد وضعها القانوني.
وبحسب موقع "أوتونت" الروسي، تتضمن وثائق المشروع 78 خطوة سيتم اتخاذها من أجل تسويق السيارات الروسية والأجنبية ذاتية القيادة داخل البلاد.
وتولت وزارات الصناعة والتجارة والنقل والتنمية الاقتصادية ووزارة المواصلات تطبيق بنود خريطة الطريق.
واقترحت الحكومة بصورة خاصة تقديم تسهيلات ضريبية للشركات التي ترغب في بيع وصيانة السيارات ذاتية القيادة والكهربائية والهجينة في السوق الروسية.
ومن المقرر تطبيق خطوات خريطة الطريق تدريجيا، بدءا من عام 2018 وانتهاء بعام 2035.
ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى عام 2020، حيث ستخلق الظروف اللازمة لتطوير البنية التحتية وستجمع المعلومات عن السيارات ذاتية القيادة والكهربائية والهجينة المسجلة في روسيا.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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