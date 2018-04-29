سعر هوندا فيت 2019 في السوق الأمريكي

كشفت "هوندا" عن موديل فيت 2019 في السوق الأمريكي بسعر يبدأ من 17.080 ألف دولار بنفس سعر المويل السابق، كما تأتي السيارة بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات، وتأتي في نسخ مختلفة منها LX و Fit Sport الشرسة في الشكل وEX والنسخة الأكثر فخامة EX-L.
وتأتي السيارة بباقة Sensing suite التي تشمل نظم مساعدة للسائق مثل مثبت سرعة قابل للتكيف ومكابح لمنع التصادم وتحذير من التصادم الأمامي ومساعد الحفاظ على المسار ومنع مغادرة المسار، وتأتي السيارة مجهزة بكاميرا خلفية وبلوتووث ومصابيح أمامية أوتوماتيكية وخلفية ليد كما تتوفر بثمانية ألوان مختلفة .
كما تأتي السيارة بخزان وقود أسفل المقاعد الأمامية مما يوفر لها سعة تخزين خلفية كبيرة تجعلها رائدة في فئتها خاصة مع طي المقاعد الخلفية، كما يتوفر للنسخة سبورت من السيارة نظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة بنظام وضوح عالى الدقة ومشغل أبل كار بلاي وآندرويد أوتو.
وتظل محركات السيارة بدون تغيير وتشمل محرك 1.5 لتر i-VTEC رباعي الاسطوانات بقوة 130 حصان وتأتي بناقل مانيوال أو CVT.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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