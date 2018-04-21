أنباء عن تزويد بي إم دبليو x3 m بحزمة competition

كما نعلم فإن بي إم دبليو تعمل الآن على تصنيع موديل X3 M، الذي يأتي مجهزاً بمحرّك مزدوج توربو سداسي الأسطوانات بقوة 450 حصان، التي ستكون منافسة قوية لألفا روميو ستيلفيو كوادريفوجليو، ومرسيدس GLC63 AMGG، وتبعاً للموقع الإخباري Motor.es فإنّ X3 M من بي إم دبليو قد تكون أول SUV يتم تزويدها بحزمة Competition.

وكما رأينا فإن تزويد M2 بحزمة Competition زاد كثيراً من قدراتها، ومن المتوقّع أن يحدث نفس الشيء لـ X3 M، وطبقاً لتقرير Motor.es فإنّ هذه الحزمة يمكن أن تضيف 25 حصاناً إلى قوة المحرّك الرئيسية لتكون القوة الكلية 475 حصان، والذي يعدّ أقل بعض الشيء من منافسيها، ولكن سيارات بي إم دبليو معروفة بتنافسيتها العالية حتى عند ضعف قوة المحرّك بعض الشيء.

ونظراً لأنه لم يتم الكشف رسمياً عن X3 M بعد، فإنه من الصعب توقّع مدى تأثير تزويدها بحزمة Competition على أدائها، ولكن من الواضح أنّه لن يتم تغيير المحرّك بأكمله كما حدث في M2، ولكن من المنتظر أن تضيف لها نظام تعليق أقوى، ومظهر أكثر هجومية، بالإضافة إلى تخفيف وزنها.

من المنتظر أن يتم الكشف عن X3 M في نهاية عامنا الحالي، ومن المتوقع أن يتم تزويدها بحزمة Competition بعد الكشف عنها بفترة كما كان الأمر في حالة M2، و M3، و M4.