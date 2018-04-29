مرسيدس A-Class تنطلق في أوروبا بتكنولوجيا خاصة وتصميم أنيق

تتوفر سيارة مرسيدس A-Class في أوروبا بتكنولوجيا خاصة وتصمييم أنيق، لذا تشبه النظام ذاتي القيادة، وتشمل محرك بنزين 1.3 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 160 حصان.

وتشمل خيارات المحركات الأخرى محرك رباعي الاسطوانات بنزين سعة 2 لتر بقوة 221 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، ومحرك ديزل رباعي الاسطوانات 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر.

فيما تسعى مرسيدس للتخلص من النسخة MPV من السيارة للدخول في منافسة أقوى مع أودي A3 وBMW الفئة الأولى.

وتحمل السيارة لوحة قيادة أنيقة مع أحدث نظام ترفيهي للشركة MBUX وشاشتين عرض 10.25 بوصة HD في الموديلات الأغلى ونظام تحكم صوتي.