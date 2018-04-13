أظهرت بيانات نشرتها وكالة "رويترز" الأسبوع الجاري، نية الحكومة التخلي عن دعم الكهرباء بنحو 47% خلال مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2018- 2019.

وعن توقعات ارتفاع اسعار الكهرباء والتي قد تؤثر في حجم انتشار السيارات الكهربائية في مصر، قال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، إن الزيادة في أسعار الكهرباء ستقابلها زيادة أيضًا في المحروقات التقليدية بعد رفع الدعم عنها.

وأضاف بدوي في تصريح لـ"مصراوي" أن نسبة الزيادة المتوقعة في الطاقة بشكل عام "الكهرباء- المحروقات" سيتحافظ على نفس نسبة التوفير قبل الزيادة وستصب نهاية في صالح السيارات الكهربائية.

وضرب بدوي مثال علي ذلك، إذا توقعنا أن تزيد أسعار البنزين جنيهًا واحدًا وفي المقابل زيادة سعر الكيلو وات بنفس القيمة لأعلي شريحة استهلاك، ستكون المقارنة في صالح السيارات الكهربائية بكل تأكيد.

وأكد بدوي أن ريفولتا تدرس حاليًا إمكانية إنشاء محطة طاقة شمسية خاصة، لإمداد نقاط شحن السيارات التي تديرها الشركة بالكهرباء اللازمة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على أسعار الشحن.

وعن تفاصيل المحطة الشمسية التي تسعي "ريفولتا" لإنشائها قال بدوي، إنهم تعاقدو مع إحدي الشركات الخاصة لإعداد دراسة شاملة للمحطة الشمسية الجديدة، متوقعًا دخولها الخدمة نهاية عام 2019 المقبل.

وانتهت ريفولتا إيجيبت بالتعاون مع "شنايدر" الفرنسية من أعمال تركيب 30 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، وتستكمل المرحلة الأولى والتي تتضمن 65 نقطة شحن بـ7 محافظات في يوليو المقبل.

كان رئيس ريفولتا كشف لمصراوي في وقت سابق، عن موعد استقبال أول شحنة سيارات كهربائية مستعملة لمصر، حيث ستصل في مايو المقبل 20 سيارة ، على أن تتوالي الشحنات بواقع شحنة كل شهر.