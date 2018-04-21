أودي تصعق سيارتها الجديدة E-Tron بتيار 400 فولت

منذ يومين تم التقاط بعض الصور التجسسية للـ SUV الكهربائية المنتظرة أودي E-Tron أثناء اختبار محرّكها في حلبة نوروبرجرينج، ولزيادة التشويق قامت الشركة الألمانية بالكشف عن تصميم E-Tron بطريقة غير تقليدية بالمرة عن طريق تصويرها أثناء صعقها بالكهرباء بتيار بقوة 400 فولت.
استخدمت أودي قفص فارادي الموجود في منشأة Siemens AG بمدينة برلين الألمانية، وقامت بصعق E-Tron بتيار كهربي عالي الفولت في استعراض ليس له مثيل، وكانت النتيجة بعض العلامات البسيطة على سقفها.
وبنشر هذه الصور أعلنت أودي عن إطلاق الـ SUV الجديدة التي تعتمد كلياً على الطاقة الكهربائية، والتي حققت مدى 248.5 ميل في الدورة الأوروبية للقيادة WLTP دون الحاجة إلى إعادة شحنها.
تم تجهيز E-Tron ببطارية قوية بقدرة 95 كيلووات-ساعة موجودة في أسفل الـ SUV، والتي يمكن إعادة شحنها في 30 دقيقة فقط، وتخطط أودي لأن يكون هناك 400 موقع لإعادة الشحن في أوروبا على مسافات تبلغ 74.6 ميل على الطرق السريعة والطرق الرئيسية في عام 2020.
وبناء على التقارير السابقة فإن E-Tron ستسمدّ قوتها من محرّك بقوة 435 حصان، وقد تصل إلى 503 حصان، ولكنّ الشركة الألمانية لم تطرح أية تفاصيل رسمية بخصوص هذا، ومن المتوقّع أن يتم تدشين E-Tron في نهاية عامنا الحالي كموديل 2019 بأسعار تبدأ من 100,000 دولار أمريكي، ما يعادل 375,000 ريال سعودي.
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