شركة هولندية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

طورت شركة Lightyear الهولندية سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية يطلق عليها "Lightyear One" رباعية الدفع، وتعتمد على أربعة محركات يعتمد عملهم على الطاقة الكهربائية، كما يمكنها التنقل بالشهر دون استخدام الشحن.
ومن المفترض أن تصل السيارة بشحنة واحدة إلى مدى سير يتراوح من 400 إلى 800 كلم، ويمكن أن تتم عملية الشحن أيضا عن طريق التوصيل بمقابس الكهرباء، أو عن طريق الشاحن السريع.
وأشارت شركة Lightyear إلى أن وحدة تخزين الطاقة بسيارتها الجديدة يمكن استغلالها كمصدر طاقة للاستخدام الخارجي أو حتى في المنزل.
كما أضافت أنها عملت في السنوات الأخيرة على تطوير منصة كهربائية شمسية أصلية كاملة تصل إلى ثلاثة أضعاف كفاءة الطاقة مقارنة بالسيارات الكهربائية الحالية في السوق.
ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة في الأسواق بحلول عام 2020 بسعر يبدأ من 119 ألف يور(أي ما يعادل 2 مليون و23 ألف جنيه).
GMT 21:38 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانتعرف على سعر ومواصفات سيارة "محمد صلاح" الخارقة
GMT 21:31 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانفورد تنشر صورة تشويقية للجيل الجديد من "إكسبلورر 2020" بمعرض بكين
GMT 21:29 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانBYD تكشف عن سيارتها "Tang" الجديدة كلياً في معرض بكين
GMT 21:25 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانمرسيدس تطلق موديل "AMG C 43 Cabrio" الجديد
GMT 21:23 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان"فيراري" تُصنع موديل جديد يعتمد كليًا على الطاقة الكهربائية
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك