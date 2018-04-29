شركة هولندية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

طورت شركة Lightyear الهولندية سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية يطلق عليها "Lightyear One" رباعية الدفع، وتعتمد على أربعة محركات يعتمد عملهم على الطاقة الكهربائية، كما يمكنها التنقل بالشهر دون استخدام الشحن.

ومن المفترض أن تصل السيارة بشحنة واحدة إلى مدى سير يتراوح من 400 إلى 800 كلم، ويمكن أن تتم عملية الشحن أيضا عن طريق التوصيل بمقابس الكهرباء، أو عن طريق الشاحن السريع.

وأشارت شركة Lightyear إلى أن وحدة تخزين الطاقة بسيارتها الجديدة يمكن استغلالها كمصدر طاقة للاستخدام الخارجي أو حتى في المنزل.

كما أضافت أنها عملت في السنوات الأخيرة على تطوير منصة كهربائية شمسية أصلية كاملة تصل إلى ثلاثة أضعاف كفاءة الطاقة مقارنة بالسيارات الكهربائية الحالية في السوق.

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة في الأسواق بحلول عام 2020 بسعر يبدأ من 119 ألف يور(أي ما يعادل 2 مليون و23 ألف جنيه).