فولكس فاجن تستعد للكشف عن I.D. Vizzion في الصين

تأتي معظم السيارات بشكل حصري إلى السوق الصيني مثل تايرون SUV، لافيدا بلس، ولافيدا جراند بلس، كما ستعمل صانعة السيارات اﻷلمانية على الكشف عن طوارق الجديدة، و I.D. Vizzion اﻹختبارية، والتي تم الكشف عنها في معرض جنيف الماضي لتكون على شكل سيارة سيدان كبيرة كهربائية مع المستوى الخامس من تقنيات القيادة الذاتية، فلا تحتوي على عجلة قيادة أو بدالات أو حتى لوحة تحكم تقليدية.

مع قيادة ذاتي بالكامل من المستوى الخامس، لن تتوفر هذه المركبة للمستهلكين في وقت قريب، إلا أن باقي التقنيات قد تصل إلى النموذج اﻹنتاجي.

تستخدم I.D. Vizzion اﻹختبارية اثنين من المحركات الكهربائية مع بطارية سعة 111 كيلو واط مع تسارع حتى 100 كلم/سا خلال 6.3 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 180 كلم/سا، مع قدرة على السير مسافة 664 كيلومتر على شحنة واحدة.

قامت فولكس فاجن بإطلاق فيديو تشويقي قصير للإحتفال بالكشف عن السيارة في الصين.