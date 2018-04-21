فورد F-250 تحصل على مظهر جديد من راوش

تعتبر شاحنات البيك-أب المخصصة للأعمال الشاقة دائماً شاحنات مخصصة للأعمال والقطر وخلافه، إلا أن هذا لم يمنع شركة Roush Performance من الكشف عن برنامج تعديل جديد لطراز فورد F-250.
يحمل الطراز المعدل اسم راوش سوبر ديوتي F-250، وقد تم تصميمها لكي تكون قادر على القطر بثقة لافتة للأنظار من خلال إضافة مجموعة واسعة من المكونات الجديدة والتي اختيارها خصيصاً للحفاظ على أداء قطر البيك-أب اﻷفضل في فئتها.
نبدأ مع الخارجية لنلاحظ وجود شبك أمامي جديد يحمل اسم راوش مع أضواء متداخلة، مع رفارف أكبر ونظام عادم DPF-Back للطرازات المزودة بمحركات ديزل.
أحد أكبر التغييرات على الطراز هو نظام تعليق راوش/ FOX 2.0 Performance Series، ما يزيد ارتفاع مستوى الركوب بمقدار 6.3 سم، ومن أجل تكميل المظهر المناسب للطرق الوعرة، تمت إضافة جنوط beadlock قياس 20 إنش مع إطارات BFGoodrich KO2 قياس 35.3 إنش المناسبة لكافة اﻷسطح.
حصلت المقصورة على عدة تعديلات طفيفة بما يتضمن مساند رأس تحمل توقيع راوش، و دواسات أرضية من WeatherTech مع شعار على الكونسول الوسطي.
تكلف هذه الحزمة 13,880 دولار، ما يعادل 52,054 ريال سعودي فوق تكلفة الشاحنة نفسها مع تكلفة توصيل 1000 دولار، أو 3750 ريال سعودي، كما تأتي البيك-أب مع ضمان محدود لمدة ثلاثة أعوام.
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