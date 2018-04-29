سكودا كامياك الكروس أوفر تنطلق في الصين بهذه المواصفات

كشفت "سكودا" عن سيارتها الكروس أوفر كامياك في السوق الصيني في معرض بكين للسيارات 2018، تأتي في فئة أقل من موديل "كاروك".
ورغم أنها في فئة أقل من كاروك ولكنها تأتي أطول بواقع 8 مم ولكن باقى الأبعاد أقل من كاروك وهي أقل في العرض منها 61 مم وأقل في الارتفاع 10 مم وقاعدة العجلات بطلو 2.610 متر.
والسيارة مخصصة للسوق الصيني وتأتي بنظام ترفيهي 8 بوصة مع مشغل ابل كار بلاي وميرورلينك وبايدور كار لايف مع توفير معلومات الطقس والمرور المباشرة.
وتستخدم السيارة محرك بنزين 1.5 لتر جديد بقوة 109 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك. وستطلق سكودا كامياك الجديدة في الصين في نهاية العام .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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