سكودا كامياك الكروس أوفر تنطلق في الصين بهذه المواصفات

كشفت "سكودا" عن سيارتها الكروس أوفر كامياك في السوق الصيني في معرض بكين للسيارات 2018، تأتي في فئة أقل من موديل "كاروك".

ورغم أنها في فئة أقل من كاروك ولكنها تأتي أطول بواقع 8 مم ولكن باقى الأبعاد أقل من كاروك وهي أقل في العرض منها 61 مم وأقل في الارتفاع 10 مم وقاعدة العجلات بطلو 2.610 متر.

والسيارة مخصصة للسوق الصيني وتأتي بنظام ترفيهي 8 بوصة مع مشغل ابل كار بلاي وميرورلينك وبايدور كار لايف مع توفير معلومات الطقس والمرور المباشرة.

وتستخدم السيارة محرك بنزين 1.5 لتر جديد بقوة 109 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك. وستطلق سكودا كامياك الجديدة في الصين في نهاية العام .