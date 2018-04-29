كشفت شركة "ABB" السويسرية لنقل وتوزيع الكهرباء، عن شاحن جديد للسيارات الكهربائية هو الأسرع من نوعه في العالم، حيث يستطيع شحن بطارية السيارة في 8 دقائق فقط.

وقالت الشركة إن الشاحن الجديد الذي أطلقت عليه "Terra HP EV" والذي يعمل بطاقة شحن تصل إلى 350 كيلووات، يمكنه إمداد السيارة بالطاقة اللازمة للسير مسافة 200 كم في مدة لا تتعدى 8 دقائق.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس المكسيكي بينيا نييتو قد حضرا إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "ABB" أولريش سبيسهوفر تدشين عمل الشاحن الجديد، ذلك ضمن فعاليات معرض هانوفر الأخير.

وتسعى الكيانات الرائدة في صناعة السيارات للتحول نحو تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية التي تعرف بـ"التكنولوجيا الخضراء"، وبخاصة في أعقاب فضيحة انبعاثات العادم التي انطلقت في 2015 والتضييقات الحكومية التي تلتها بشأن السيارات المزودة بمحركات ديزل.

وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو الاعتماد على المحركات الكهربائية للحد من التلوث البيئي وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، إلا أن هذه التكنولوجيا تواجه العديد من العوائق، ومن أبرزها البنى التحتية المتمثلة في محطات الشحن وقدراتها الزمنية لشحن السيارات.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في مارس الماضي عن السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، وهي الخطوة التي تسعى من خلالها الدولة لتسريع وتيرة انتشار تكنولوجيا السيارات الكهربائية، والتي تتزامن مع البدء في أعمال تركيب محطات الشحن الكهربائية التي تنفذها وتديرها شركة "ريفولتا إيجيبت".