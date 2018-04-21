بالرغم من أن سيارات مكلارين تأتي بصوت جميل وتصميم مميز وأداء رائع، إلا أن الشركة البريطانية رأت أن ذلك لا يمنع من إنتاج نظام عادم من التيتانيوم الذي يعطي وزناً أخف وصوتاً أجمل.

بعد أن أعلنت عن هذا العادم في فبراير الماضي، ها هي مكلارين تنشر فيديو يستعرضه كلياً، ومن المؤسف أن قطعة جميلة مثل هذه تختبئ خلف الصدام ولا يمكن رؤية ولو جزء منها. قامت مكلارين بتعديل هذا العادم ليوفّر أفضل فرقعه ممكنة في السرعات القليلة وأجمل صوت متماسك في السرعات العالية، وخصوصاً في السيارات المكشوفة لديها. من جهة أخرى يقل وزن عادم التيتانيوم عن الحديد المقاوم للصدأ بـ5 كيلوجرامات تقريباً.

يتوفر نظام العادم الجديد لجميع فئات 570، ويمكن طلبه بلون فضي لامع أو طلبه بلون التيتانيوم المميز الخليط بين الأزرق والبنفسجي. أخيراً يبلغ سعر هذا العادم 6,700 دولار أي حوالي 25,000 ريال، فهل يستحق هذا السعر بعد سماع صوته في الفيديو؟.