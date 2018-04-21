بالرغم من أن سيارات مكلارين تأتي بصوت جميل وتصميم مميز وأداء رائع، إلا أن الشركة البريطانية رأت أن ذلك لا يمنع من إنتاج نظام عادم من التيتانيوم الذي يعطي وزناً أخف وصوتاً أجمل.
بعد أن أعلنت عن هذا العادم في فبراير الماضي، ها هي مكلارين تنشر فيديو يستعرضه كلياً، ومن المؤسف أن قطعة جميلة مثل هذه تختبئ خلف الصدام ولا يمكن رؤية ولو جزء منها. قامت مكلارين بتعديل هذا العادم ليوفّر أفضل فرقعه ممكنة في السرعات القليلة وأجمل صوت متماسك في السرعات العالية، وخصوصاً في السيارات المكشوفة لديها. من جهة أخرى يقل وزن عادم التيتانيوم عن الحديد المقاوم للصدأ بـ5 كيلوجرامات تقريباً.
يتوفر نظام العادم الجديد لجميع فئات 570، ويمكن طلبه بلون فضي لامع أو طلبه بلون التيتانيوم المميز الخليط بين الأزرق والبنفسجي. أخيراً يبلغ سعر هذا العادم 6,700 دولار أي حوالي 25,000 ريال، فهل يستحق هذا السعر بعد سماع صوته في الفيديو؟.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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