هيونداي تحبس أنفاس نيويورك بسيارة كهربائية جديدة

أزاحت شركة هيونداي الستار عن السيارة Essentia الاختبارية، التي تتمتع بتصميم رياضي شرس ونظام دفع كهربائي، وذلك خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات والممتد حتى الثامن من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الجديدة، والتي تحمل شعار جينسيس، وهي العلامة التجارية الفاخرة التابعة لها، تتمتع بتصميم مستقبلي أنيق، مع الاعتماد على الزجاج في معظم جوانب السيارة وأبواب مجنحة.

ويظهر الزجاج على كل من الغطاء الأمامي والسقف وبالطبع الزجاج الأمامي والزجاج الخلفي.

وتعتمد السيارة ثنائية المقاعد على تقنيات حديثة مثل تجهيز العمود B بجهاز استشعار للتعرف على بصمة ووجه قائد السيارة، وتم بناء السيارة من ألياف الكربون واللدائن البلاستيكية المقواة، وهو ما يمنحها خفة في الوزن.

ويتولى دفع السيارة محركات كهربائية تمنحها قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.1 ثانية فقط.

ولم تفصح هيونداي بعد عما إذا كانت السيارة Essentia ستظل نموذجا اختباريا أو ستدخل مرحلة الانتاج القياسي