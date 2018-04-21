أجلت شركة هيونداي الكورية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، طرح النسخة الإنتاجية من الطراز الاختباري سانتا كروز لعام 2020.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الشركة الكورية ستعمل على ضمان تجربة قيادة مميزة لسائقي هذا الموديل من سانتا كروز، مع الحفاظ بكل خواص شاحنة البيك أب.
وأكد برايان سميث، الرئيس التنفيذي لعمليات هيونداي، في حوار معه، أنه لن يتم البدء في تصنيع هذا الموديل قبل عام 2019.
ومن المتوقع أن يتم تزويدها بمحرك الطراز الاختباري الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 190 حصان، وعزم دوران 300 رطل-قدم.
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