كشفت جيلي عن سيارتها الإختبارية الهجينة Icon خلال أحداث معرض بكين الذي يقام حالياً في العاصمة الصينية، وذكرت الشركة أن السيارة تم إنتاجها على نفس قاعدة عجلات فولفو XC40، وتتميز الكروس أوفر الأنيقة بمصابيح حادة أمامية وخلفية بالإضافة إلى تصميم هيكلي مستقبلي.
جيلي وصفت داخلية سيارتها بالبسيطة والأنيقة، وحاولت تقليل عدد الأزرار إلى أقل عدد ممكن، وتم دعم السيارة من الداخل بنظام معلوماتي جديد ومصابيح LED داخلية بالإضافة إلى تزيين الديكور بلمسات معدنية وشاحن للجوال لاسلكي.
يوجد تحت غطاء السيارة الأمامي محرك هجين 3 سلندر سعة 1.5 لتر تيربو وآخر كهربائي ببطارية كهربائية صغيرة وناقل حركة ثنائي الكلتش مكون من 7 سرعات.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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