كشفت جيلي عن سيارتها الإختبارية الهجينة Icon خلال أحداث معرض بكين الذي يقام حالياً في العاصمة الصينية، وذكرت الشركة أن السيارة تم إنتاجها على نفس قاعدة عجلات فولفو XC40، وتتميز الكروس أوفر الأنيقة بمصابيح حادة أمامية وخلفية بالإضافة إلى تصميم هيكلي مستقبلي.

جيلي وصفت داخلية سيارتها بالبسيطة والأنيقة، وحاولت تقليل عدد الأزرار إلى أقل عدد ممكن، وتم دعم السيارة من الداخل بنظام معلوماتي جديد ومصابيح LED داخلية بالإضافة إلى تزيين الديكور بلمسات معدنية وشاحن للجوال لاسلكي.

يوجد تحت غطاء السيارة الأمامي محرك هجين 3 سلندر سعة 1.5 لتر تيربو وآخر كهربائي ببطارية كهربائية صغيرة وناقل حركة ثنائي الكلتش مكون من 7 سرعات.