تعرف على مواصفات وسعر سيارة m3 cs

أعلنت شركة "بي إم دبليو" عن أقوى نسخ M3، ويطلق عليها اسم "M3 CS"، فتأتي السيارة بقوة 460 حصان، وبسعر مليونين و80 ألف جنيه مصري.

وتتميز السيارة الجيدة بملامح شرسة مثل مدخل الهواء المقسم إلى ثلاثة أجزاء بالمئزر الأمامي، ومشتت أمامي وناشر خلفي، ومخارج مجموعة العادم الرباعية، و6667px;">يقتصر انتاجها على 1200 نسخة فقط،6667px;">

وبداخل السيارة محرك تربو مزدوج بقوة 460 حصان/600 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9,3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 280 كلم/س.

وتتمتع السيارة بباقة موسعة من التجهيزات، منها مجموعة التعليق المتوائمة من الألومنيوم، ونظام التحكم في الثبات، والقفل التفاضلي لتوزيع القوة على العجلات بالشكل الصحيح.

وزودت المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة وفرش ألكانترا، والعديد من خيوط الزينة في ألوان M (الأحمر والأزرق والأزرق السماوي)، بالإضافة إلى مكيف الهواء الأوتوماتيكي ونظام الملاحة.