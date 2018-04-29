قبل ثلاثة أشهر خلال معرض ديترويت، كشفت إنفينيتي عن سيارتها الإختبارية الكهربائية Q Inspiration كما أعلنت الشركة بعدها بفترة عن تحويلها لخط الإنتاج.
وخلال مشاركتها في معرض بكين ذكرت الشركة على لسان السيد Roland Krueger رئيس العمليات العالمية أنهم يعملون على إنتاج قاعدة عجلات جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وذكر أن إنتاج السيارات الكهربائية لإنفنيتي سيكون في مصنعها في الصين. وأشار السيد كروقر إلى أن الشركة ماضية في خطتها لإطلاق أول سيارة كهربائية في العام 2021.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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