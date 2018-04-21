كشفت شركة "جيب" الأمريكية عن أحدث سياراتها للعام الجديد، خلال معرضها الدائم في الصين، حيث جاءت "جراند كوماندر" بسبعة مقاعد وبقوة 265 حصاناً، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود الاقتصادي.
وأضافت جيب إمكانية تحويل السيارة الجديدة إلى كهربائية؛ حيث وفرت الشركة نسخة هايبرد بالقابس الكهربائي للموديل.
وجاء محرك "جراند كوماندر" سعة 2.0 لتر بأربعة سلندرات، وبناقل حركة ZF بتسع سرعات.
وتقدم جيب سيارتها الجديدة بخيارين الموديل العادي والرباعي الدفع، وبسعتين للمحرك بقوة 234 حصاناً والآخر بقوة 265 حصاناً.
وتبدأ أسعار "جراند كوماندر" في السعودية من 196.000 ريال للفئة الأقل.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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