كشفت شركة "جيب" الأمريكية عن أحدث سياراتها للعام الجديد، خلال معرضها الدائم في الصين، حيث جاءت "جراند كوماندر" بسبعة مقاعد وبقوة 265 حصاناً، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود الاقتصادي.

وأضافت جيب إمكانية تحويل السيارة الجديدة إلى كهربائية؛ حيث وفرت الشركة نسخة هايبرد بالقابس الكهربائي للموديل.



وجاء محرك "جراند كوماندر" سعة 2.0 لتر بأربعة سلندرات، وبناقل حركة ZF بتسع سرعات.

وتقدم جيب سيارتها الجديدة بخيارين الموديل العادي والرباعي الدفع، وبسعتين للمحرك بقوة 234 حصاناً والآخر بقوة 265 حصاناً.



وتبدأ أسعار "جراند كوماندر" في السعودية من 196.000 ريال للفئة الأقل.