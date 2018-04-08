كشفت الصانعة الصينية "جيلي" عن طراز "لينك أند كو 02" الذي يجسد "كروس أوفر" مدمجة الأبعاد بتصاميم خارجية، تفرض شخصية مستقلة في هذه الفئة من السيارات، وتستهدف من خلالها تعزيز حضور علامتها في الأسواق الأوروبية.
وبعد أكثر من عام على إعلان "جيلي"، المالكة لشركة " فولفو"، عن إطلاق علامة جديدة متخصصة بالسيارات الصديقة للبيئة باسم "لينك أند كو"، تعاود الشركة لتقدم نسخة جديدة من هذه العلامة مع طراز "02" ذات السقف المختلف اللون عن بقية جسم الهيكل وخطوط خارجية رياضية الطابع، وذات مقصورة تتمتع بلوحة قيادة تحتل فيها شاشة وسطية الحيّز الأكبر. ووفق مصادر الشركة الصينية، سيتم تصنيع "لينك أند كو 02" في مصانع «فولفو» في بلجيكا، كخطوة تؤكد مساعي «جيلي» لاستهداف الأسواق الأوروبية بصورة مباشرة، إذ تضم هذه «الكروس أوفر» الكثير من مكونات سيارة «فولفو XC40» المتوّجة، أخيراً، بلقب أفضل سيارة أوروبية، وذلك من خلال منظومة محركها الهجين، ويشتمل على محرك وقود احتراقي ثلاثي الأسطوانات ومحركات كهربائية، بجانب علبة تروس مزدوجة سباعية النسب.
ومن المنتظر، خلال المستقبل القريب، توفير فئة هجينة يتم شحن بطارياتها الكهربائية عبر قابس منزلي، وأخرى كهربائية بالكامل.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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