تعد السيارة زوتي Z300 من بين أهم سيارات العلامة الصينية التي توفرها شركة جولدن جروب لتجارة السيارات الوكيل الحصرى لسيارات زوتى فى مصر.

وتأتي السيارة زوتي Z300 مجهزة بإمكانيات ومميزات عديدة مثل فرامل ABS و كاميرا خلفية وحساس خلفى للركن، كما تم تجهيز السيارة بمحرك ميتسوبيشى MIVIC يابانى 100 %، بسعة 1600 سي سي وبقوة122 حصان اما ناقل الحركة فهو من نوع هيونداى ( تبترونيك 4 سرعات) مع خاصية السير على الطرق الزلقة.

وتأتي زوتى Z300 بهيكل صلب وشاسيه من تصنيع شركة لوتس الانجليزية ، وتتميز السيارة برحابة الصالون.

وجهزت السيارة بفرش كامل من الجلد مع مسند يد امامى وابانوس اسود مطعم فى التابلوه والأبواب الأربعة وتكييف هواء اتوماتيك تاتش بشاشة ديجيتال وشاشة تعمل باللمس مقاس (5 بوصة) مزودة براديوCD + USB + SD csrd و بلوتوث وخرائط وصورة حية للكاميرا الخلفية + تحكم بالمقود للكاسيت ومرايات بتحكم كهربى واشارات فى المرايات وكمبيوتر رحلات بشاشة ديجتال وجنوط رياضية مقاس 205/ 55 R16 وعدسة امامية لتنقية الاضاءة وLED امامى وخلفى.

ويبلغ سعر السيارة زوتي Z300 140,000 جنيه.