تعد السيارة زوتي Z300 من بين أهم سيارات العلامة الصينية التي توفرها شركة جولدن جروب لتجارة السيارات الوكيل الحصرى لسيارات زوتى فى مصر.
وتأتي السيارة زوتي Z300 مجهزة بإمكانيات ومميزات عديدة مثل فرامل ABS و كاميرا خلفية وحساس خلفى للركن، كما تم تجهيز السيارة بمحرك ميتسوبيشى MIVIC يابانى 100 %، بسعة 1600 سي سي وبقوة122 حصان اما ناقل الحركة فهو من نوع هيونداى ( تبترونيك 4 سرعات) مع خاصية السير على الطرق الزلقة.
وتأتي زوتى Z300 بهيكل صلب وشاسيه من تصنيع شركة لوتس الانجليزية ، وتتميز السيارة برحابة الصالون.
وجهزت السيارة بفرش كامل من الجلد مع مسند يد امامى وابانوس اسود مطعم فى التابلوه والأبواب الأربعة وتكييف هواء اتوماتيك تاتش بشاشة ديجيتال وشاشة تعمل باللمس مقاس (5 بوصة) مزودة براديوCD + USB + SD csrd و بلوتوث وخرائط وصورة حية للكاميرا الخلفية + تحكم بالمقود للكاسيت ومرايات بتحكم كهربى واشارات فى المرايات وكمبيوتر رحلات بشاشة ديجتال وجنوط رياضية مقاس 205/ 55 R16 وعدسة امامية لتنقية الاضاءة وLED امامى وخلفى.
ويبلغ سعر السيارة زوتي Z300 140,000 جنيه.
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ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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