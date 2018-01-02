تعرف على مواصفات وأسعار زوتي z300 الصينية في مصر
آخر تحديث GMT20:53:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

تعرف على مواصفات وأسعار "زوتي Z300" الصينية في مصر

العرب اليوم -

العرب اليوم - تعرف على مواصفات وأسعار "زوتي Z300" الصينية في مصر

زوتي Z300
واشنطن ـ العرب اليوم

تعد السيارة زوتي Z300 من بين أهم سيارات العلامة الصينية التي توفرها شركة جولدن جروب لتجارة السيارات الوكيل الحصرى لسيارات زوتى فى مصر.

وتأتي السيارة زوتي Z300 مجهزة بإمكانيات ومميزات عديدة مثل فرامل ABS و كاميرا خلفية وحساس خلفى للركن، كما تم تجهيز السيارة بمحرك ميتسوبيشى MIVIC يابانى 100 %، بسعة 1600 سي سي وبقوة122  حصان اما ناقل الحركة فهو من نوع هيونداى ( تبترونيك 4 سرعات) مع خاصية السير على الطرق الزلقة.

وتأتي زوتى Z300 بهيكل صلب وشاسيه من تصنيع شركة لوتس الانجليزية ، وتتميز السيارة برحابة الصالون.

وجهزت السيارة بفرش كامل من الجلد مع مسند يد امامى وابانوس اسود مطعم فى التابلوه والأبواب الأربعة وتكييف هواء اتوماتيك تاتش بشاشة ديجيتال وشاشة تعمل باللمس مقاس (5 بوصة) مزودة براديوCD + USB + SD csrd و بلوتوث وخرائط وصورة حية للكاميرا الخلفية + تحكم بالمقود للكاسيت ومرايات بتحكم كهربى واشارات فى المرايات وكمبيوتر رحلات بشاشة ديجتال وجنوط رياضية مقاس 205/ 55   R16  وعدسة امامية لتنقية الاضاءة وLED  امامى وخلفى.

ويبلغ سعر السيارة زوتي Z300 140,000 جنيه.

سيارات عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على مواصفات وأسعار زوتي z300 الصينية في مصر تعرف على مواصفات وأسعار زوتي z300 الصينية في مصر



أخبار ذات صلة

GMT 20:43 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

"هيونداي موتور" تعتزم بيع 7.55 مليون سيارة
العرب اليوم - "هيونداي موتور" تعتزم بيع 7.55 مليون سيارة

GMT 20:42 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

البدء في تطبيق أسعار "الوقود" الجديدة في السعودية
العرب اليوم - البدء في تطبيق أسعار "الوقود" الجديدة في السعودية

GMT 20:39 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

كوريا الجنوبية تسعي لتطوير "شاحنة" خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسعي لتطوير "شاحنة" خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019

GMT 20:08 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

أمير مكة المكرمة يوجه بإنشاء مركز لتنمية جنوب جدة.
العرب اليوم - أمير مكة المكرمة يوجه بإنشاء مركز لتنمية جنوب جدة.

GMT 20:06 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

أمير المدينة المنورة يضع حجر أساس مبنى الجامعة العربية المفتوحة في المدينة.
العرب اليوم - أمير المدينة المنورة يضع حجر أساس مبنى الجامعة العربية المفتوحة في المدينة.

GMT 20:04 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير التعليم بالمنطقة للاطمئنان على سير الاختبارات .
العرب اليوم - أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير التعليم بالمنطقة للاطمئنان على سير الاختبارات .

GMT 20:02 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

أمير الحدود الشمالية يفتتح المركز الصحي في هجرة بن سوقي ومشروع تنقية المياه بمركز لينه .
العرب اليوم - أمير الحدود الشمالية يفتتح المركز الصحي في هجرة بن سوقي ومشروع تنقية المياه بمركز لينه .

GMT 20:01 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد معيض عايض القحطاني .
العرب اليوم - محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد معيض عايض القحطاني .

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على مواصفات وأسعار زوتي z300 الصينية في مصر تعرف على مواصفات وأسعار زوتي z300 الصينية في مصر



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بسروال حريري وبلوزة قصيرة ومكياج ناعم

هيلي ستاينفيلد تلفت الأنظار في حدث "لوس أنجلوس"

نيويورك ـ مادلين سعادة

ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:06 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

واندلر يشتهر بتصميماته الرائعة من الحقائب الجلدية
العرب اليوم - واندلر يشتهر بتصميماته الرائعة من الحقائب الجلدية

GMT 02:04 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

جزر هاواي ضمن أفضل 10 عطلات فاخرة في 2018
العرب اليوم - جزر هاواي ضمن أفضل 10 عطلات فاخرة في 2018

GMT 05:41 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

إضافة اللوحات المطبوعة إلى الحائط يعد فكرة مميزة
العرب اليوم - إضافة اللوحات المطبوعة إلى الحائط يعد فكرة مميزة

GMT 05:21 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

ميلانيا ترامب تسرق الأضواء في ليلة رأس السنة الميلادية
العرب اليوم - ميلانيا ترامب تسرق الأضواء في ليلة رأس السنة الميلادية

GMT 01:07 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الرئيس ترامب يعتبر أنّ "زمن التغيير" قد حان في إيران
العرب اليوم - الرئيس ترامب يعتبر أنّ "زمن التغيير" قد حان في إيران

GMT 09:07 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

خبيرة أزياء تكشف أحدث اتجاهات الموضة في عام 2018
العرب اليوم - خبيرة أزياء تكشف أحدث اتجاهات الموضة في عام 2018

GMT 07:39 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

روميش رانغاناثان يوصي بتجربة طعام سريلانكا بأصنافه
العرب اليوم - روميش رانغاناثان يوصي بتجربة طعام سريلانكا بأصنافه

GMT 02:03 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

غادة إبراهيم تطلق تصميمها لديكور متكامل للاحتفال بالكريسماس
العرب اليوم - غادة إبراهيم تطلق تصميمها لديكور متكامل للاحتفال بالكريسماس

GMT 18:17 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

ايمانويل ماكرون يحوّل الغموض إلى سياسات داخلية وخارجية
العرب اليوم - ايمانويل ماكرون يحوّل الغموض إلى سياسات داخلية وخارجية

GMT 02:10 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

سبيلبيرغ يكشف عن عالم الصحافة السياسية في "ذا بوست"
العرب اليوم - سبيلبيرغ يكشف عن عالم الصحافة السياسية في "ذا بوست"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab