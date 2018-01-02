كشفت مجموعة "هيونداي موتور جروب" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات التي تمتلك شركتي "هيونداي موتور" و"كيا موتورز" عن أهدافها للعام الحالي حيث أشارت إلى استهداف الوصول بمبيعاتها إلى 7.55 مليون سيارة.

وذكرت المجموعة أنها تستهدف بيع 4.67 مليون سيارة من إنتاج "هيونداي" و2.87 مليون سيارة من إنتاج "كيا" وهو ما يقل بمقدار 700 ألف سيارة عن المستهدف للعام الماضي وكان 8.25 مليون سيارة.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية لم تصدر حتى الآن بيانات مبيعاتها خلال العام الماضي، في ظل توقعات بأن تتراوح بين 7.2 و7.3 مليون سيارة.

وقال رئيس المجموعة "جونج مونج-كو" في خطاب للعام الجديد تم إرساله عبر بريد إلكتروني إلى جميع موظفيها إن صناعة السيارات تتغير بشكل سريع نتيجة لانتشار الحمائية التجارية وتنامي المنافسة العالمية، فيما يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة النمو المنخفض طويل الأمد، غير أن المجموعة تخطط لتقود صناعة السيارات المستقبلية وأيضا تتخذ الإجراءات السريعة للتغييرات في الظروف الخارجية.

وتخطط المجموعة لإنتاج 12 طرازا محسنا في هذا العام بارتفاع عن الرقم المخطط سابقا في العام الماضي لإنتاج 9 طرز بهدف مواكبة التغير في أذواق ومطالب المستهلكين.