اعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيان رسمي رفع اسعار الوقود في السعودية رسمياً ابتداءً من اليوم. حيث سجل بنزين 91 زيادة قدرها 82.66%، بينما سجل بنزين 95 نسبة زيادة قدرها 126.66%.
حيث تشمل هذه الاسعار الجديدة ضريبة القيمة المضافة لتصبح على النحو التالي:
سعر بنزين 91 الجديد: 1.37 ريال/لتر.
سعر بنزين 95 الجديد: 2.04 ريال/لتر.
سعر الديزل (للصناعة والمرافق): 0.378 ريال/لتر.
سعر الديزل (النقل): 0.47 ريال/لتر (لم يتغير عن السعر الأساسي السابق).
سعر الكيروسين: 0.64 ريال/لتر (لم يتغير عن السعر الأساسي السابق).
GMT 00:38 2017 السبت ,25 تشرين الثاني / نوفمبر"نيسان" تعتزم كشف أحدث تكنولوجياتها الخاصة بسيارات البنزين
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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