اعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيان رسمي رفع اسعار الوقود في السعودية رسمياً ابتداءً من اليوم. حيث سجل بنزين 91 زيادة قدرها 82.66%، بينما سجل بنزين 95 نسبة زيادة قدرها 126.66%.

حيث تشمل هذه الاسعار الجديدة ضريبة القيمة المضافة لتصبح على النحو التالي:

سعر بنزين 91 الجديد: 1.37 ريال/لتر.

سعر بنزين 95 الجديد: 2.04 ريال/لتر.

سعر الديزل (للصناعة والمرافق): 0.378 ريال/لتر.

سعر الديزل (النقل): 0.47 ريال/لتر (لم يتغير عن السعر الأساسي السابق).

سعر الكيروسين: 0.64 ريال/لتر (لم يتغير عن السعر الأساسي السابق).