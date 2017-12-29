بورش Mission E الكهربائية قادمة بـ 3 فئات مختلفة وأكثر!

تسابق بورش الزمن للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها والتي يتوقع أن تحمل اسم Mission E. يوم بعد يوم تتسرب بعض الإشاعات عن Mission E وهذه المرة كانت الأخبار خاصة بقوة Mission E وفئاتها الثلاثة.

وبحسب لـ Georg Kacher من مجلة Automobile فإنه كان رابع شخص في العالم يقوم بقيادة النسخة التجريبية من Mission E وتمكّن من الحصول على بعض المعلومات الرسمية الخاصة بها. مبدئياً ستكون Mission E أصغر من باناميرا بشكل ملحوظ مع تركيز بورش على الحفاظ على المساحة الكبيرة والمريحة للركاب بداخلها، وذلك بفضل التخلي عن محرك الوقود الاعتيادي والذي يأخذ مساحة كبيرة مع ملحقاته. من حيث التصنيف الأوروبي للسيارات فإن Mission E تقع في فئة السيارات الصغيرة والتي تقع فيها كل من مرسيدس A-Class، أودي A3 وبي ام دبليو الفئة الأولى. بالرغم من ذلك فإن بورش تؤكد أن تصنيف Mission E الداخلي سيكون من فئة السيارات الأكبر.

من حيث الأداء، تحدث جورج قائلاً أن Mission E ستتوفر بثلاث فئات مختلفة، الفئة الأقل ستأتي بقوة 420 حصان ثم تليها الفئة المتوسطة بقوة 536 حصان وأخيراً الفئة الأعلى بقوة تبلغ 670 حصان. هذه القوة الكبيرة إذا ما قورنت بالحجم الصغير فإننا على أعتاب أداء قوي جداً لـ Mission E.

وأكد ممثلو بورش أن سعر Mission E سيكون أغلى من كايمان وأقل من باناميرا، أي أننا نتحدث عن 70 إلى 80 ألف دولار أي حوالي 262 إلى 300 ألف ريال وهو ما يضعها مباشرة أمام تيسلا موديل S.