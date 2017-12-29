بورش Mission E الكهربائية قادمة بـ 3 فئات مختلفة وأكثر!

تسابق بورش الزمن للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها والتي يتوقع أن تحمل اسم Mission E. يوم بعد يوم تتسرب بعض الإشاعات عن Mission E وهذه المرة كانت الأخبار خاصة بقوة Mission E وفئاتها الثلاثة.
وبحسب لـ Georg Kacher من مجلة Automobile فإنه كان رابع شخص في العالم يقوم بقيادة النسخة التجريبية من Mission E وتمكّن من الحصول على بعض المعلومات الرسمية الخاصة بها. مبدئياً ستكون Mission E أصغر من باناميرا بشكل ملحوظ مع تركيز بورش على الحفاظ على المساحة الكبيرة والمريحة للركاب بداخلها، وذلك بفضل التخلي عن محرك الوقود الاعتيادي والذي يأخذ مساحة كبيرة مع ملحقاته. من حيث التصنيف الأوروبي للسيارات فإن Mission E تقع في فئة السيارات الصغيرة والتي تقع فيها كل من مرسيدس A-Class، أودي A3 وبي ام دبليو الفئة الأولى. بالرغم من ذلك فإن بورش تؤكد أن تصنيف Mission E الداخلي سيكون من فئة السيارات الأكبر.
من حيث الأداء، تحدث جورج قائلاً أن Mission E ستتوفر بثلاث فئات مختلفة، الفئة الأقل ستأتي بقوة 420 حصان ثم تليها الفئة المتوسطة بقوة 536 حصان وأخيراً الفئة الأعلى بقوة تبلغ 670 حصان. هذه القوة الكبيرة إذا ما قورنت بالحجم الصغير فإننا على أعتاب أداء قوي جداً لـ Mission E.
وأكد ممثلو بورش أن سعر Mission E سيكون أغلى من كايمان وأقل من باناميرا، أي أننا نتحدث عن 70 إلى 80 ألف دولار أي حوالي 262 إلى 300 ألف ريال وهو ما يضعها مباشرة أمام تيسلا موديل S.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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