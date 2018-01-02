تسعي كوريا الجنوبية تطوير شاحنة خفيفة، بحمولة طن واحد، تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019، مع استمرار جهود تحسين البنية التحتية للبلاد في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، الخميس، إن تحالفًا يضم شركات صغيرة ومتوسطة عدة، في مجال مكونات السيارات، سيتولى تطوير الشاحنة الكهربائية التي تستطيع قطع مسافة 250 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا المشروع يعد جزءًا من جهود حكومية أكبر تستهدف زيادة عدد السيارات الكهربائية العاملة في البلاد، إلى 350 ألف سيارة، بحلول 2022، للحد من تلوث الهواء.
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ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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