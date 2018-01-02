كوريا الجنوبية تسعي لتطوير شاحنة خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019
آخر تحديث GMT20:53:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

كوريا الجنوبية تسعي لتطوير "شاحنة" خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019

العرب اليوم -

العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسعي لتطوير "شاحنة" خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019

سيارة - ارشيفية
واشنطن ـ العرب اليوم

تسعي كوريا الجنوبية تطوير شاحنة خفيفة، بحمولة طن واحد، تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019، مع استمرار جهود تحسين البنية التحتية للبلاد في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، الخميس، إن تحالفًا يضم شركات صغيرة ومتوسطة عدة، في مجال مكونات السيارات، سيتولى تطوير الشاحنة الكهربائية التي تستطيع قطع مسافة 250 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا المشروع يعد جزءًا من جهود حكومية أكبر تستهدف زيادة عدد السيارات الكهربائية العاملة في البلاد، إلى 350 ألف سيارة، بحلول 2022، للحد من تلوث الهواء.

سيارات عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كوريا الجنوبية تسعي لتطوير شاحنة خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019 كوريا الجنوبية تسعي لتطوير شاحنة خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019



أخبار ذات صلة

GMT 09:33 2017 الإثنين ,04 أيلول / سبتمبر

الإضرابات العمالية تكلف هيونداي موتور 620 مليار وون
العرب اليوم - الإضرابات العمالية تكلف هيونداي موتور 620 مليار وون

GMT 20:04 2017 الجمعة ,23 حزيران / يونيو

السلطات الرقابية في كوريا الجنوبية تأمر 6 شركات بسحب 400 ألف سيارة معيبة
العرب اليوم - السلطات الرقابية في كوريا الجنوبية تأمر 6 شركات بسحب 400 ألف سيارة معيبة

GMT 14:45 2017 الأربعاء ,07 حزيران / يونيو

بي إم دبليو تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي
العرب اليوم - بي إم دبليو تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي

GMT 11:53 2017 الأحد ,26 آذار/ مارس

تراجع مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي
العرب اليوم - تراجع مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي

GMT 16:25 2016 الثلاثاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

«BYD» الصينية للسيارات تنشئ فرعا لها في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - «BYD» الصينية للسيارات تنشئ فرعا لها في كوريا الجنوبية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كوريا الجنوبية تسعي لتطوير شاحنة خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019 كوريا الجنوبية تسعي لتطوير شاحنة خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بسروال حريري وبلوزة قصيرة ومكياج ناعم

هيلي ستاينفيلد تلفت الأنظار في حدث "لوس أنجلوس"

نيويورك ـ مادلين سعادة

ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:06 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

واندلر يشتهر بتصميماته الرائعة من الحقائب الجلدية
العرب اليوم - واندلر يشتهر بتصميماته الرائعة من الحقائب الجلدية

GMT 02:04 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

جزر هاواي ضمن أفضل 10 عطلات فاخرة في 2018
العرب اليوم - جزر هاواي ضمن أفضل 10 عطلات فاخرة في 2018

GMT 05:41 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

إضافة اللوحات المطبوعة إلى الحائط يعد فكرة مميزة
العرب اليوم - إضافة اللوحات المطبوعة إلى الحائط يعد فكرة مميزة

GMT 05:21 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

ميلانيا ترامب تسرق الأضواء في ليلة رأس السنة الميلادية
العرب اليوم - ميلانيا ترامب تسرق الأضواء في ليلة رأس السنة الميلادية

GMT 01:07 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الرئيس ترامب يعتبر أنّ "زمن التغيير" قد حان في إيران
العرب اليوم - الرئيس ترامب يعتبر أنّ "زمن التغيير" قد حان في إيران

GMT 09:07 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

خبيرة أزياء تكشف أحدث اتجاهات الموضة في عام 2018
العرب اليوم - خبيرة أزياء تكشف أحدث اتجاهات الموضة في عام 2018

GMT 07:39 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

روميش رانغاناثان يوصي بتجربة طعام سريلانكا بأصنافه
العرب اليوم - روميش رانغاناثان يوصي بتجربة طعام سريلانكا بأصنافه

GMT 02:03 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

غادة إبراهيم تطلق تصميمها لديكور متكامل للاحتفال بالكريسماس
العرب اليوم - غادة إبراهيم تطلق تصميمها لديكور متكامل للاحتفال بالكريسماس

GMT 18:17 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

ايمانويل ماكرون يحوّل الغموض إلى سياسات داخلية وخارجية
العرب اليوم - ايمانويل ماكرون يحوّل الغموض إلى سياسات داخلية وخارجية

GMT 02:10 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

سبيلبيرغ يكشف عن عالم الصحافة السياسية في "ذا بوست"
العرب اليوم - سبيلبيرغ يكشف عن عالم الصحافة السياسية في "ذا بوست"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab